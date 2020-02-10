НБУ почти вдвое сократил число банков для стресс-тестов в 2020

Национальный банк Украины утвердил перечень из 16 банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году, тогда как годом ранее соответствующий список насчитывал 29 банков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации НБУ, дополнительно к оценке качества активов стресс-тестирование пройдут 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы, в числе которых государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, частные Альфа-Банк, Универсал Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Сбербанк.

В этом перечне также, как и год назад, Банк инвестиций и сбережений, Банк Форвард, Правэкс-банк, Банк Кредит Днепр, банк Восток, А-Банк, банк "Пивденный", Мегабанк и МТБ Банк.

"Сначала их было отобрано 25 по тем же критериям, что и в прошлом году: объем активов, взвешенных на риск, депозитов и кредитов физических лиц. Затем те банки, которые по результатам стресс-тестирования дважды подряд в 2018 и 2019 не нуждались в дополнительном капитале, были исключены из перечня, они будут проходить только оценку качества активов", – уточнил регулятор.

Прошлогодний перечень также включал ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ПроКредит Банк, Идея Банк, Индустриал Банк, банк "Глобус", Международный инвестиционный банк. Помимо того в нем были Укрсоцбанк, который в минувшем году был присоединен к Альфа-Банку, и Проминвестбанк, который постепенно сворачивает деятельность в Украине.

Центробанк отметил, что оценку качества активов в 2020 году пройдут 74 из 75 финучреждений, имеющих банковские лицензии - кроме банка "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции.

Уточняется, что оценка устойчивости осуществляется по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительное стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков.

Оценка стойкости проводится Нацбанком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования.

В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

В 2019 стресс-тестирование проходили 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы по состоянию на начало года.

Исследование, которое проходило с мая 2019 года, показало, что по базовому макроэкономическому сценарию 11 крупнейших банков из 29 нуждаются в дополнительном капитале на 35,2 млрд грн. В случае наступления неблагоприятного макроэкономического сценария эти же учреждения, а также еще 7 банков, будут нуждаться уже суммарно в 73,8 млрд грн.

Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на брифинге сообщила, что "почти 85% этих цифр - это всего пять банков". Это Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сбербанк, Проминвестбанк и Укрсоцбанк.