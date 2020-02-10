КГГА: решения о строительстве метро на Троещину нет и в ближайшее время не будет

Первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник признал, что в ближайшее время строить ветку метро на Троещину не будут.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", говоря о строительстве Подольского мостового перехода через Днепр. По нему должны поехать не только автомобили, но и поезда метрополитена.

"О строительстве [метро] решение не принималось и приниматься в ближайшее время не будет", - сказал Поворозник.

По его словам, для строительства ветки на Троещину нужно сначала построить отрезок в центре Киева - от "Вокзальной" до "Тараса Шевченко".

"Сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части до Русановских садов. Однако сейчас станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно. Строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная". Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро - Жулян или Троещины", - сказал Поворозник.

Напомним, осенью 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о возобновлении проектирования и сооружения Подольско-Выгуровской линии метро от Кольцевой дороги до жилмассива Выгуровoщина-Троещина.

Проектная документация должна быть готова до конца 2020 года, а сам объект - до конца 2025 года.

Троещина расположена на северо-востоке Киева, в этом районе проживает более полумиллиона жителей. Проект по включению Троещины в сеть метрополитена был разработан еще в прошлом веке, однако из-за нехватки денег строительство до сих пор не начато.