Шулявский мост в Киеве снова подорожает

Смета строительства Шулявского моста в Киеве снова увеличится.

В 2018 году сумма подряда, выставленного на тендер, составляла чуть меньше 600 млн гривен. В октябре 2019 года глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен.

Теперь его заместитель Николай Поворозник заявил, что и этого будет мало.

"До 1 января 2020 года на проект было потрачено чуть более 856 млн грн. Проект корректировки сметы объекта находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость путепровода превысит 1,05 млрд грн, но пока точная сумма неизвестна. Выйдет проект экспертизы - увидим", - сказал Поворозник в интервью "Экономической правде".

Он пояснил, что на строительстве выполнили много дополнительных работ. Например, фундаментных опор и подпор должно было быть 113, а стало 190.

Кроме того, еще 700 млн гривен Фонд государственного имущества хочет за пятый цех завода "Большевик", на месте которого должны построить один из съездов. Поворозник надеется, что в процессе переговоров эту сумму удастся снизить.

"За такие цифры покупать помещения цеха, который разваливается, для меня абсурдно. Но мы в процессе переговоров. Речь идет почти о 700 млн грн. По нашему мнению, это очень завышенная цифра. Мы не хотим ничего даром, и в то же время не хотим ни за что переплачивать. Техническое состояние и стоимость здания должен оценить эксперт. Киевский городской совет уже решил выкупить это помещение для общественных потребностей по реальной цене. Почти 700 млн - завышенная сумма, учитывая, что земля под объектом принадлежит громаде", - сказал Поворозник.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года, а уже в конце декабря проезд по нему открыли.

Съезды с путепровода продолжат строить в 2020 году.