Водитель был пьян, его задержанный защитник - тоже.

Фото: Национальная полиция

В пригороде Киева в субботу избили полицейского, оформлявшего дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщается на сайте полиции, 25-летний водитель Volkswagen Passat въехал в забор частного дома в Софиевской Борщаговке. У него были явные признаки алкогольного опьянения, но от проверки на алкоголь мужчина отказался.

В это время "в работу полицейских вмешались неизвестные мужчины".

Один из них, тоже пьяный, набросился на сотрудника полиции и начал бить. Хулигана задержали, ему собираются предъявить подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса за насилие в отношении полицейского.

У пострадавшего полицейского диагностировали травму головы.

Водитель и задержанный хулиган - жители Вишневого.