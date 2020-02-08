В Киеве на железнодорожной станции "Протасов Яр" на улице Ивана Федорова городская электричка сбила 17-летнюю девушку.

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля, около 19:40, сообщает Информатор.

По данным полиции, девушка вместе со своей подругой переходила рельсы. В этот момент к станции прибывала городская электричка, которая и сбила одну из них.

Предварительно, погибшая была в наушниках и капюшоне. Именно из-за этого она не увидела приближающийся состав.

От столкновения девушку отбросило под платформу. Когда прибыли врачи, то она уже была мертва.

Фото: Информатор

Напомним, в ноябре поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушниках. Погибшей оказалась бронзовая призерка ЧЕ по женскому боксу Амина Булах.