Девушка, которую сбил поезд под Киевом, оказалась бронзовым призером ЧЕ по женскому боксу

18-летняя Амина Булах не услышала приближение поезда в наушниках.

Девушка, которую в селе Тарасовка Киевской области 15 ноября сбил поезд, оказалась участницей сборной Украины по женскому боксу. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.

18-летняя Амина Булах была бронзовой призеркой молодежного чемпионата Европы по женскому боксу.

Прощание со спортсменкой состоится 16 ноября в городе Кропивницкий.

Ранее сообщалось, что под Киевом 18-летняя девушка попала под поезд, не услышав его в наушниках. Полиция открыла уголовное производство по статье "несчастный случай".