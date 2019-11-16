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Девушка, которую сбил поезд под Киевом, оказалась бронзовым призером ЧЕ по женскому боксу

18-летняя Амина Булах не услышала приближение поезда в наушниках.

Девушка, которую в селе Тарасовка Киевской области 15 ноября сбил поезд, оказалась участницей сборной Украины по женскому боксу. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины

18-летняя Амина Булах была бронзовой призеркой молодежного чемпионата Европы по женскому боксу.

Прощание со спортсменкой состоится 16 ноября в городе Кропивницкий. 

Ранее сообщалось, что под Киевом 18-летняя девушка попала под поезд, не услышав его в наушниках. Полиция открыла уголовное производство по статье "несчастный случай".

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