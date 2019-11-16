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В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн

Задержан один из двух грабителей.

В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/

Полиция задержала мужчину, который ограбил магазин меха в Белой Церкви на 130 тысяч гривен. Об этом информирует местная полиция.

"В 5:40 утра в полицию позвонил случайный прохожий, который сообщил, что неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин меха. Злоумышленникам хватило 50 секунд, чтобы забрать товар", - говорится в сообщении.

По словам владельцев магазина, похищено 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен.

Благодаря камерам уличного видеонаблюдения «Безопасный город» удалось установить, что воры двигались на автомобиле Mitsubishi в направлении столицы.

Позже одного из злоумышленников с шубами задержали неподалеку от его места жительства. Им оказался 43-летний житель Киева, который в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.185 (кража с проникновением в жилище или иное помещение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет.

Второго соучастника преступления разыскивают.

Напомним, в Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку. Злоумышленником оказался 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене.

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