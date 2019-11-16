В Генштабе сообщили, что привело к взрывам в Балаклее

Один из пятерых пострадавших продолжает находится в тяжелом состоянии.

В Генеральном штабе ВСУ воссоздали события, которые привели к взрывам на территории технической части военного арсенала в Балаклее. Об этом сообщили на странице Генштаба в Facebook.

"Установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В Генштабе также проинформировали о состоянии пяти пострадавших в результате взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести, трое - в состоянии легкой степени тяжести.

Кроме того, в результате происшествия был уничтожен один грузовой автомобиль.

Отмечается, что на месте продолжают работать правоохранители и представители Военной службы правопорядка ВСУ и по выяснению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Напомним, днем 15 ноября в Балаклее прогремели взрывы на военном арсенале в Балаклее, в результате чегопятеро военных получили ранения, двое погибли. ГБР квалифицировало взрывы как халатность.