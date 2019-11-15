В Генштабе заверили, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

На военном арсенале в Балаклее Харьковской области произошли несколько взрывов.

Об этом сообщает UA:Харьков.

Мэр города Иван Столбовой подтвердил, что единичные взрывы произошли на территории арсенала. Сейчас он выясняет с военной частью, что произошло.

По информации экс-начальника районной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Черепахи, происходят одиночные взрывы на территории арсенала, разлет осколков - 20-30 метров, горит трава.

Фото: ХС|Харьков

Обновление. Как выяснилось, в районе военного склада в Балаклее саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"15 ноября 2019 в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности во время утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

"Сейчас на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.

На складе хранится более 100 тыс. тонн боеприпасов. Самые опасные - снаряды для САУ "Акация", зона действия которых - до 20 км.