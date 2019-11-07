В подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет

В подъезде одного из жилых многоэтажных домов в Стрыю на улице Сковороды во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Информация об инциденте поступила в полицию в ночь на четверг, 7 ноября.

"На лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлено во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет", - сказано в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления. Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева взорвалась граната, погибло два человека. Один из погибших мужчин - охранник офиса, который находился возле взрыва, второй погибший с 2014 года воевал на Донбассе.