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Зеленский поручил Минобороны создать Военную полицию

"В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган".

Зеленский поручил Минобороны создать Военную полицию
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны должно создать Военную полицию, также он считает необходимым до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Об этом сообщается на сайте президента.

"В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - сказал Зеленский.

Также президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы "Е-ветеран".

Кроме того, Зеленский поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявил, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

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