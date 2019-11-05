"Миллионы гектаров земли уже обращаются на теневом рынке", - уполномоченный Зеленского по земельным вопросам

Легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения необходима для того, чтобы сломать теневые схемы оборота земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил Роман Лещенко, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам, во время круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине" в Институте Горшенина.

В частности, уполномоченный президента отметил, что земельная реформа, которую анонсировал Владимир Зеленский, предполагает не только отмену моратория на продажу сельхозземель. "Земельная реформа на сегодняшний день предполагает очень много моментов. Это, в первую очередь, решение вопроса о распорядителе государственных земель, проведение процессов децентрализации, передачи земель объединенным территориальным общинам, сельским советам, целый пакет антирейдерских мер, чтобы минимизировать все вопросы, связанные с рейдерством, это все, что касается дерегуляции, отмены непонятных нормативов, непонятных ограничений, всех этих различных коррупционных аспектов, которые дают возможность тем или иным должностным лицам злоупотреблять своим положением, блокировать любые процессы, связанные с земельными отношениями. Следующий момент - это все, что касается прозрачной системы финансирования, прозрачной системы регулирования. Вершиной этого процесса является легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения", - сказал он.

При этом Роман Лещенко отметил, что обращение сельхозземель и так сегодня существует в Украине: «Если лицо желает отчуждить земли сельскохозяйственного назначения, то оно (делает это через) механизмы различных серых и черных схем такого отчуждения. За 18 лет действия моратория выработаны около десяти базовых схем реализации земель сельскохозяйственного назначения. В том, что мы видим в статистическом разрезе, наиболее распространенная схема реализации своего права осуществляется под очень специфической сделкой, которая называется эмфитевзис. Который вообще не соответствует сути сделки купли-продажи, а просто является механизмом обхода того положения вещей, которые есть сегодня", - отметил уполномоченный президента Зеленского.

«Мы дошли уже до того момента, что у нас на сегодняшний день миллионы гектаров земли находятся в обращении, есть уже первичная, вторичная и даже уже более перепродаж земли. У нас идет тотальное разграбление земель государственной собственности, и первичный аудит министерства бывшего АПК, которое сейчас входит в структуру Минэкономики, и в контексте земель академии аграрных наук, мы видим, что продолжается грабеж, теневые схемы процветают, сотни тысяч гектаров земли уже потеряно, регистрационных документов нет ... и президент попросту сказал: этому надо положить конец ", - констатировал он.