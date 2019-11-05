Ликвидация полномочий Госгеокадастра вернет ⅙ долю украинской земли сельским общинам, - нардеп от "Слуги народа"

"Мы, наконец, вычистим ту коррупцию, с которой притворялись бороться все последние 5 лет".

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Марьян Заблоцкий считает, что в контексте земельной реформы особого внимания заслуживает законопроект 2194, докладчиком по которому он был на комитете, и который, по его словам, "ликвидирует де-факто Госгеокадастр, бывшее Госземагентство, забирает у него полностью права распоряжаться государственными землями и передает все общинам". Об этом председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил в ходе круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине" в Институте Горшенина.

"Госгеокадастр, как часть реформы, станет тем, чем он называется: будет управлять земельным кадастром. Тогда как девять тысяч сельских общин получат фактически одну шестую территории Украины себе в управление. То есть мы вернем, как было в 2002 году, как было всю историю Украины, что люди на местах смогут распоряжаться землей, которая находится в пределах территорий общин", - отметил народный депутат.

"Мы также отменим огромное количество документации, ненужную государственной экспертизе землеустроительной документации, различные формы неправильных сертификаций землеустроителей - и таким образом мы, наконец, вычистим ту коррупцию, с которой притворялись бороться все последние 5 лет", - подчеркнул он.

Марьян Заблоцкий также отметил, что, по его данным, подавляющее большинство людей, которые владеют земельными участками, - за отмену моратория. "Те опросы, которые мы проводили, показали, что, по крайней мере, когда людей спрашиваешь о собственном земельном участке, то 80 процентов не хотят, чтобы именно на их земельный участок накладывали мораторий».