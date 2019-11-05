УЗ попробует заправлять локомотивы по-новому для борьбы с воровством дизтоплива

Горючее будут отправлять не на склад, а сразу в баки.

"Укрзализныця" запустила пилотный проект по заправке локомотивов в депо с помощью топливозаправщиков. Он призван предотвратить хищения топлива при его перевозке и хранении.

"Что хотим сделать: новая экспериментальная цепочка. Чтобы грузить горючее не на склад, а в бензовоз и потом - сразу в локомотив. Причина банальна: чтобы его не разворовывали во время перемещения и хранения. Что имеем: поставщик согласился отгружать дизтопливо не в цистернах на склады, а в автозаправщиках в депо. Думаю, такой "поворот" в логистической цепочке поставит заслон расхитителям", - написал глава правления УЗ Евгений Кравцов в фейсбуке.

По словам Кравцова, благодаря технологии заправки тепловозов "из пистолета" "Укрзализныця" уменьшит расходы на закупку дизтоплива.

"Потенциально речь идет о сэкономленных сотнях миллионов гривен в год", - отметил глава компании.

Для реализации пилотного проекта выбрали локомотивное депо "Запорожье". На первом этапе таким образом будут заправлять только шесть локомотивов: три магистральных и три маневровых.

"Если пилотный проект себя оправдает, распространим это и на другие депо. Потенциально речь идет о сэкономленных сотнях миллионов гривен в год", - выразил надежду глава УЗ.

В 2018 году "Укрзализныця" закупила 330 тыс. тонн дизеля общей стоимостью более 9,5 млрд грн.