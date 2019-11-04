Министр цифровой трансформации примет участие в круглом столе Института Горшенина, посвященном криптовалютам и блокчейну

Круглый стол состоится 6 ноября 2019 года в 15:00.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров примет участие в круглом столе «Для чего Украине нужны блокчейн и легализации криптовалюты?», организованным Институтом Горшенина при поддержке LB.ua.

Круглый стол состоится 6 ноября 2019 года в 15:00 в Институте Горшенина (г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

Среди вопросов, которые будут обсуждаться в рамках мероприятия: как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»; особенности налогообложения криптовалютных активов; какие преимущества даст Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов и т.д.

Среди участников, кроме Михаила Федорова, заявлены также Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины; Алексей Жмеренецкий, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»; Александр Момот, основатель криптостартапа Remme; Вадим Груша, основатель инновационного биткоин-кошелька Trustee.

Модератор дискуссии - Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.ua