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Кабмин приказал перевести все выплаты чиновникам в безналичную форму

Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными.

Кабмин приказал перевести все выплаты чиновникам в безналичную форму
Фото: insider.zt.ua

Кабинет министров обязал государственные учреждения перевести все выплаты сотрудникам в безналичную форму.

Об этом говорится на сайте правительства, это позволит не только сократить количество бумажных документов, но и сэкономить минимум 60 млн грн в год.

"Только представьте себе. 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумма, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных. Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет. Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя", - прокомментировал решение правительства министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке.

Напомним, по итогам 2018 года безналичные расчеты в Украине превысили 45,1% от всех платежей

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