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Кабмин сократит 18 тысяч сотрудников районных администраций

Чиновников на местах станет намного меньше.

Кабмин сократит 18 тысяч сотрудников районных администраций
Фото: Сергей Нужненко

Кабинет министров собрался сократить 18 тысяч сотрудников районных государственных администраций.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций на 18449 позиций. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов... Я считаю, что правительство должно было проводить эти сокращения более плавно последние два года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось - возможно, из-за выборов", - написал Дубилет в фейсбуке.

По его словам, сокращения в РГА связаны с тем, что часть их функций дублируются с объединенными территориальными громадами, часть устарела или неэффективна, часть может быть передана на высший уровень (обладминистрации, территориальные органы ЦОИВ или даже Киев), часть будут объединены.

По словам министра, госслужащим, которые попадут под сокращение, выплатят все положенные по закону компенсацию, и помогут найти новую работу.

Напомним, что правящая партия "Слуга народа" готовит изменения в Конституцию, которые предполагают ликвидацию районов и создание вместо них префектур.

Верховная Рада также приняла закон о реформе государственной службы, который, в частности, упрощает увольнение чиновников.

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