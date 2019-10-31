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Белый дом блокировал резолюцию Госдепа по осуждению захвата РФ украинских моряков, - The Guardian

Трамп высказывал озабоченность, однако не обвинял Россию. 

Белый дом блокировал резолюцию Госдепа по осуждению захвата РФ украинских моряков, - The Guardian
Фото: EPA/UPG

В ноябре 2018 года, когда РФ незаконно захватила украинских моряков и судна в Керченском проливе, Белый дом заблокировал заявление Госдепа об осуждении российской агрессии. Об этом заявил бывший помощник спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера Кристофер Андерсон, сообщает The Guardian.

«Когда мои коллеги из Государственного департамента быстро подготовили заявление, в котором осуждали Россию за ее эскалацию, высшие должностные лица в Белом доме запретили ее обнародовать», - отметил Андерсон.

Во время показаний в Конгрессе по делу импичмента, Андерсон цитировал бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона: «Джулиани был ключевым голосом с президентом относительно Украины, который мог стать препятствием для усиления привлечения Белого дома».

Не смотря на отсутствие реакции Белого дома, тогдашняя посол США в ООН Никки Хейли осудила действия РФ, после этого госсекретарь Майк Помпео сделал то же самое. При этом Дональд Трампа высказал свою озабоченность, однако обвинял тогда Москву.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка.

Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35. 

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