Зеленский и Меркель провели шестой по счету телефонный разговор (обновлено)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник в своем Твиттер.

Щойно відбулася вже 6-а телефонна розмова між Президентом Володимиром Зеленським @ZelenskyyUa та Канцлером Ангелою Меркель: більш інтенсивного політичного діалогу ніж з Німеччиною немає із жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших 🇩🇪друзів! pic.twitter.com/f1Ufa08omQ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 30, 2019

Каких-либо других подробностей о разговоре посол не сообщил.

Обновление. Во время телефонного разговора между Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским был, в частности, затронут вопрос разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, Зеленский отметил важность поддержки со стороны Германии попыток Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. В ответ Ангела Меркель приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

"Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - после окончания семи дней тишины", - говорится в сообщении.

Также лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в "нормандском формате".

"Стороны также обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонним газовым консультациям Украина - ЕС - РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе", - сообщили в ОП, добавив, что стороны договорились усилить работу в этом направлении.

Напомним, предыдущий телефонный разговор лидеров Украины и Германии состоялся 9 октября. Тогда политики обсудили вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.