Орбан назвал условия для разблокирования декларации НАТО по Украине

Декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Вето - это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО, - ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", - цитирует Орбана УНИАН.

По словам премьера, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека. Орбан подчеркнул, что это вопрос двухсторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте", поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - добавил он.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины вступить в ЕС или НАТО.

Конфликт между Украиной и Венгрией продолжается с осени 2017 года из-за языковой статьи нового закона "Об образовании". В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.