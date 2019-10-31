Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Израиль закрыл посольства по всему миру
Израиль закрыл посольства по всему миру
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
ГлавнаяПолитика

Орбан назвал условия для разблокирования декларации НАТО по Украине

Премьер Венгрии обвинил предыдущее правительство Украины в противовенгерской политике.

Орбан назвал условия для разблокирования декларации НАТО по Украине
Фото: EPA/UPG

Декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Вето - это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО, - ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", - цитирует Орбана УНИАН.

По словам премьера, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека. Орбан подчеркнул, что это вопрос двухсторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте", поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - добавил он.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины вступить в ЕС или НАТО.

Конфликт между Украиной и Венгрией продолжается с осени 2017 года из-за языковой статьи нового закона "Об образовании". В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также