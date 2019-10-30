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Генсек НАТО: вы должны модернизироваться, а мы - вас поддерживать

Столтенберг уверен, что временно оккупированные Луганск и Донецк вернутся под контроль Украины.

Генсек НАТО: вы должны модернизироваться, а мы - вас поддерживать
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что временно оккупированные Луганск и Донецк обязательно вернутся под контроль Украины.

Об этом он заявил во время выступления в Одесской морской академии в среду, передает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что понимает нетерпение украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе. Однако, по его словам, история показывает, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

"Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался", - сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть отдельные районы Донбасса под контроль Украины.

"Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы - вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится", - отметил Столтенберг.

Напомним, сегодня в Одессу прибыла делегация НАТО во главе со Столтенбергом. 31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.

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