Контрразведка СБУ вывела из ОРДЛО свидетеля преступлений боевиков "ДНР"

Суд освободил его от уголовной ответственности, т.к. участия в боевых действиях мужчина не принимал.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР" (структура создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется).

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность покинуть ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации", - говорится в сообщении.

Проведенная проверка подтвердила, что задержанный не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.

СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы, которое добровольно сообщило правоохранителям о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления.

Напомним, 26 октября суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР".

Ранее Артемовский городской суд приговорил к 10 годам заключения жителя Макеевки, который воевал против Вооруженных сил Украины на стороне "ДНР".