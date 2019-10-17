Бывшему СБУшнику заочно дали 12 лет за переход на сторону оккупантов

Он заставлял местных собирать информацию о военнослужащих ВСУ и СБУ, а если они отказывали - угрожал и пытал их.

Бывшего сотрудника СБУ заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывший начальник одного из городских отделений СБУ присоединился в ряды оккупантов в 2014 году.

"Находясь на посту руководителя так называемого "Макеевского подразделения МГБ ДНР", он активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, вовлеченным в антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Злоумышленник подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами вроде уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих ВСУ и СБУ. Если люди отказывали, злоумышленник пытал их и угрожал незаконным лишением свободы.

По решению Константиновского суда Донецкой области фигурант осужден по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. На данный момент злоумышленник находится в розыске.

Напомним, СБУ задержала бывшего боевика батальона "Заря" террористической группировки "ЛНР", подозреваемого в артиллерийских обстрелах луганского аэропорта. Фигрант вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года.