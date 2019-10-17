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Неизвестные "заминировали" Хозсуд Киева в день дебатов по делу Приватбанка

Из здания вывели сотрудников и посетителей.

Неизвестные "заминировали" Хозсуд Киева в день дебатов по делу Приватбанка
Фото: facebook.com/petr.shevchenko

Неизвестный сообщил о минировании Хозяйственного суда Киева в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на правоохранителей.

Сообщение поступило в 9:40 утра от неизвестного. На место выехала группа для проверки.

На сайте суда сообщается, что работа приостановлена. Все сотрудники и посетели эвакуированы из здания. О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

Как сообщалось, 8 октября Хозсуд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка. Суд назначил дебаты на 10:30 17 октября.

Напомним, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 10:30 четверга суд планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска.

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