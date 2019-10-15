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​Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев

Юрисдикция английского суда подтверждена, всемирный арест остается в силе.

​Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев
Фото: superstas.com

Государственный Приватбанк выиграл в Апелляционном суде Лондона по делу о юрисдикции иска к бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом сообщается на сайте банка.

Отмечается, что судебный приказ об аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения решения по существу.

"В своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года. Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд [включая проценты - $3 млрд] как заявлено в исковых требованиях", и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе", - сообщила пресс-служба банка.

Напомним, что Приватбанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за девять месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

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