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Полиция открыла дело из-за продажи "Фокуса" Кауфману и Грановскому в 2013 году

Заявление подала компания Коломойского и Боголюбова.

Полиция открыла дело из-за продажи "Фокуса" Кауфману и Грановскому в 2013 году
Фото: facebook.com/focus.ua

Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению компании "Акютел ЛТД." (бенефициары - Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский) о незаконности продажи журнала "Фокус" в 2013 году.

Об этом стало известно из постановления Печерского райсуда Киева от 19 сентября.

В конце августа 2019 года Главное следственное управление Нацполиции начало расследование по заявлению компании "Акютел ЛТД." об утрате ею в 2013 году 50% корпоративных прав в ООО "Издательство Фокус", основными активами которого были еженедельный журнал "Фокус", новостной сайт focus.ua и спецпроект "Фокус. Красивая страна".

Дело открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Летом 2013 года UMH Бориса Ложкина и компания "Акютел" объявили о продаже проекта "Фокус" украинской группе Vertex United, основными владельцами которой являются одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

Позже активы ООО "Издательство Фокус" перевели на новое ООО "Фокус Медиа", а в 2016 году Vertex продала его владельцу Business Radio Group Александру Евтухову.

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Источник: "Українські новини"
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