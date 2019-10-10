Тюремщики решили закупить рыбы на миллиард вдвое дороже рыночных цен

Участники рынка считают что планируется поставка только дешевых видов рыбы, а более дорогие виды добавлены в ассортимент для объяснения завышенной цены.

ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" 30 августа рассмотрела предложения на тендере по заключению рамочного соглашения о поставках рыбы ожидаемой стоимостью 1,06 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

"На три года хотят заказать 10 339 т замороженной обезглавленной рыбы по ожидаемой цене 102 грн/кг. Это должны быть хек, сайда, минтай, сардинелла, аргентина или морской окунь", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации "Украинские импортеры рыбы и морепродуктов", ожидаемая цена может быть завышенной до двух раз.

Например, на украинском рынке оптовая цена сардинеллы составляет около 43 грн за кг, хека и минтая - 55 грн за кг, аргентины - 50-56 грн, сайды - 57 грн, а морского окуня - 65 грн за кг. Это в полтора-два раза дешевле ожидаемой цены на тендере тюремщиков.

По словам источников издания, такая разница в ценах не может быть объяснена только стоимостью доставки в учреждения заказчика по всей Украине.

Также участники рынка имеют основания считать, что планируется поставка только дешевых видов рыбы, а более дорогие виды были добавлены в ассортимент для объяснения завышенной цены.

Как отмечается, на тендерах других заказчиков замороженная обезглавленная рыба тоже стоит дешевле. Например, в сентябре НТУ "КПИ им. И. Сикорского" заказал значительно меньшую поставку хека до конца года по 62 грн за кг. Это, по крайней мере, в полтора раза дешевле ожидаемой цены тюремщиков.

По такой же цене в 62 грн за кг хек заказали ОП "Ровенская АЭС" и ОП "Хмельницкая АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом". Минтай для "Хмельницкой АЭС" стоит 59 грн за кг.

На вышеуказанный тендер пришло шесть фирм: ООО "Фининтертехнология", ООО "Днепр Ривер Групп", ООО "Эмми Он", ООО "БМ-Консалтинг", ООО "Укральянспродукт" и ООО "Проект Инвест ХХI". Однако заказчик допустил к аукциону только первые пять, а "Проект Инвест ХХI" отклонил из-за несоответствия квалификационным критериям и условиям тендера.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" после огласки отказалась покупать подарочные наборы по 2 тыс. грн: в набор входил хрустальный стакан, подстаканник с логотипом предприятия, чайная ложка и фирменная упаковка.