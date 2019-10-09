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В АМКУ подтвердили возможную продажу Vodafone Ukraine азербайджанской компании

Слухи о продаже Vodafone Ukraine компанией Azercell Telecom не подтвердились.

В АМКУ подтвердили возможную продажу Vodafone Ukraine азербайджанской компании
Фото: EPA/UPG

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на концентрацию ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина").

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на госуполномоченную АМКУ Марию Процишен.

По ее словам, дата рассмотрения заявления Bakcell будет известна после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по данному заявлению.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Vodafone Украина" планирует купить другая азербайджанская телеком-компания - Azercell, однако эта информация не подтвердилась.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит из более 7,5 тыс. базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

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