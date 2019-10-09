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​Шулявский мост подорожал до миллиарда гривен

В 2018 году стоимость подряда составляла 600 млн гривен.

Фото: пресс-служба КГГА

Глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко 7 октября подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен. В 2018 году сумма подряда, выставленного на тендер, составляла чуть меньше 600 млн гривен.

Об этом пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на распоряжение №1775 о переутверждении проекта "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетмана в Соломенском и Шевченковском районах г.Киева".

Фото: nashigroshi.org

По состоянию на 1 августа были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.

Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, которые в июне 2018 получило ООО "Северно-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася.

По этому контракту по состоянию на сентябрь 2019 было перечислено предоплату в размере 99,5%. После чего строительство моста практически остановилось (но его обещают возобновить в ближайшие дни), а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

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