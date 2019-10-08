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​​Хозсуд Киева перешел к стадии дебатов в иске Коломойского по Приватбанку

Они назначены на 17 октября.

​​Хозсуд Киева перешел к стадии дебатов в иске Коломойского по Приватбанку
Фото: Макс Требухов

Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка и перешел к дебатам.

Они назначены на 17 октября.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка. Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины.

Решение о национализации Приватбанка было принято 18 октября 2016 года из-за "дыры" в его капитале. По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Кабинет министров решил забрать Приватбанк в 100%-ную государственную собственность. Министерство финансов стало его владельцем всего за 1 гривну.

Передача Приватбанка в госсобственность стала гарантией его докапитализации, на которую впоследствии государство потратило 155 млрд гривен.

Напомним, что в апреле украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

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