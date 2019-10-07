За попыткой сменить главу "Нафтогаза" мог стоять сам Коболев, - НВ

Высокопоставленный источник в "Нафтогазе" прокомментировал расследование Associated Press о том, что группа американских бизнесменов хотела сместить Андрея Коболева с должности главы компании, чтобы назначить в это кресло Андрея Фаворова и обеспечить поставки американских энергоресурсов на украинский рынок.

Эта история ему видится не очень реалистичной, пишет НВ.

"Фаворов — личный друг, партнер по покеру и сосед Коболева. Коболев его привёл в Нафтогаз и защищал, когда у Фаворова был выявлен конфликт интересов. Без защиты Коболева Фаворова бы сразу уволили, и может быть, ещё и посадили в тюрьму", - рассказал собеседник издания.

По его словам, "сложно поверить, что Фаворов хотел сместить Коболева".

"Скорее можно предположить, что Коболев сам лоббировал в США вариант, что если Владимир Гройсман добьётся того, чтобы Коболеву не продлили контракт, то Фаворов бы его заменил", - рассказал источник.

"Коболев сам активно продвигал поставки американского сжиженного газа. Это он говорил об этом с Владимиром Зеленским, ездил сам в США весной несколько раз, ездил в Польшу [где находится терминал для приема американского сжиженного газа]", - резюмировал он.

Напомним, что зимой и в начале весны премьер-министр Владимир Гройсман несколько раз порывался уволить Коболева, но в конце концов продлил контракт с ним на один год, до 20 марта 2020 года.

Андрей Коболев был главой правления "Нафтогаза" назначен в марте 2014 года. Фаворов пришел в компанию в конце 2018 года, до этого он был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ), а еще раньше работал коммерческим директором ДТЭК.