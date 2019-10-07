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​Международные резервы НБУ за месяц сократились на $580 млн

Украина за месяц выплатила кредиторам почти $2 млрд

​Международные резервы НБУ за месяц сократились на $580 млн
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Национального банка за прошедший месяц сократились почти на $580 млн и по состоянию на 1 октября составили $21 437,7 млрд.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Регулятор объяснил, что такое сокращение связано в первую очередь со значительными объемами выплат по долгам Украины. За один месяц стране пришлось отдать кредиторам $1 973,8  млн.

Эти расходы были частично компенсированы размещением валютных облигаций внутреннего госзайма на $546,9 млн, а также покупкой валюты на межбанковском рынке на общую сумму $930,3 млн.

Стоимость резервов также сократилась на $80,8 млн из-за переоценки финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны).

По состоянию на 1 октября 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, в августе объем резервов НБУ впервые с 2013 года превысили $22 млрд.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

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