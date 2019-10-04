"Оператор ГТС Украины" начал финальный этап анбандлинга

Компания "Оператор ГТС Украины" подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Успешная сертификация станет финальным этапом проекта по отделению оператора ГТС, или анбандлинга.

"После прохождения сертификации ООО «Оператор ГТС Украины» получит полномочия для осуществления транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС. Успешная сертификация "Оператора ГТС" также является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа по территории Украины с 1 января 2020 год", - говорится на сайте компании.

Документы для получения сертификации подготовлены в сотрудничестве с международными консультантами и экспертами. Заявка соответствует требованиям украинского законодательства и энергетических директив ЕС и предусматривает отделение оператора по модели ISO (Independent System Operator).

Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне. Таким образом, анбандлинг завершится после выведения ООО "Оператор ГТС Украины" из состава группы "Нафтогаз" и передачи его в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинены Министерству финансов.

Кроме сертификации, для завершения анбандлинга необходимо принять ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат полную имплементацию требований Третьего энергопакета в регуляторную базу Украины.

В России заявляли, что если Украина успеет это сделать до конца года, "Газпром" подпишет новый транзитный договор на европейских правилах.