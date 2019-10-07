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Руководство Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы

Фермеры якобы должны были выплатить откат в размере 10% от суммы финансовой помощи.

Руководство Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы
Фото: sannews.com.ua

Руководство Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств вместе с руководством Ассоциации фермеров и частных землевладельцев правоохранители подозревают в организации коррупционной схемы при выдаче государственной помощи фермерам. Об этом сообщают "Українські новини".

В Николаевской области работники прокуратуры и СБУ задержали сотрудника Николаевского отделения Украинского госфонда поддержки фермерских хозяйств по подозрению в вымогательстве и получении взятки в сумме 40 тыс. гривен, написала 18 сентября пресс-служба областной прокуратуры.

На следующий день управление СБУ в Николаевской области сообщило о задержании главы областной ассоциации фермеров и землевладельцев. Оперативники установили, что он вымогал у местного фермера 40 тыс. гривен за согласование вопроса о выделении бюджетных средств. Чтобы получить беспроцентный государственный кредит, фермеры, как утверждают в СБУ, должны были выплатить откат в размере 10% от суммы финансовой помощи.

Подозреваемым инкриминируют получение неправомерной выгоды и вымогательство (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). Максимальная санкция статьи – лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время следствие проверяет причастность к схеме других областей.

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