Проектировщик Шулявского путепровода в Киеве заявил о рейдерском захвате

Институт комплексного проектирования объектов строительства (ИКПОБ) заявил о рейдерском захвате и приостановил все текущие проекты, заявляется на официальной интернет-странице компании, сообщают "Українські новини".

"Вынуждены сообщить, что ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" подвергся рейдерской атаке с использованием значительного административного ресурса. Владельцы 50% доли в уставном капитале в лице Козюка А.А. и Фоменко А.И. не имеют доступа в офис компании, к имуществу, банковским счетам, бухгалтерской и технической документации, а также объектам интеллектуальной собственности", - заявляется на сайте компании.

Рейдерские действия, говорится в заявлении, были совершены с помощью так называемых "черных регистраторов", в частности скандально-известной Екатерины Гармаш, о которой писали СМИ. Таким образом решение суда о регистрации изменения руководящего состава ИКПОБ была временно удалена из реестра - без законных оснований.

По факту вмешательства в реестры собственности правоохранительными органами возбуждено уголовное производство, ведутся досудебные расследования. Накануне компания сообщила, что обратилась в комиссию Минюста с требованием расследования действий "черного регистратора", которыми были легитимизированы рейдерские действия недобросовестных партнеров. Но без формальных оснований Минюст отказался рассматривать это заявление.

В сложившейся ситуации компания не может гарантировать своевременного и качественного выполнения своих обязательств, а также обеспечить выплату заработной платы персонала, в связи с чем приостанавливает свою хозяйственно-экономическую деятельность до момента урегулирования конфликта.

"Мы проинформировали о факте рейдерства Офис бизнес-омбудсмена и антикоррупционные общественные организации, поскольку считаем данный конфликт не только ограничением имущественных прав собственников компании", - говорится в заявлении.

Напомним, ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" был создан в 2015 году четырьмя учредителями: Андрей Козюк, Андрей Фаль, Иван Войтович и Александр Фоменко владели равными долями в уставном капитале.

В 2017-2018 годах компания получила весомую долю подрядов на разработку проектировочной документации для таких стратегически важных инфраструктурных проектов как Шулявский путепровод, Подольско-Воскресенский мостовой переход, Окружная дорога Львова и др.

По данным ассоциации "Мосты Украины", на конец 2018 года в портфеле компании было более 100 контрактов общей сметной стоимостью более 200 млн грн. Выручка по итогам года составила 30,2 млн грн. Компания имеет представительства в Польше, Болгарии и США.