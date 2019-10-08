Зевок «шахматистов»

Фото: mtu.gov.ua

Всякий раз в преддверии миссии МВФ нам рассказывают, что без очередного транша страну ждёт дефолт, а с его получением наступит макроэкономическая стабильность, придут иностранные инвестиции, будут проведены реформы, которые обеспечат стабильный экономический рост. За 25 лет кредиты МВФ Украине уже превысили $35 млрд., а мантры так и не сбываются. …

Доноры советует: усильте конкуренцию, откройте рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, снизьте роль государства, и будет вам благо.

На самом деле эти рекомендации не имеют ничего общего с теми действиями, которые позволили ряду стран добиться 7-ми процентного роста ВВП и на протяжении одного поколения в разы улучшить благосостояние нации.

Упасть и сильный может, но кто встанет, тот сильней

В начале 60-х прошлого столетия, когда Республика Корея была аграрной экономически отсталой страной и экспортировала рис, шелк-сырец и каракатицы, Украина уже выпускала турбореактивную авиацию, транспортные и пассажирские самолеты, легковые автомобили и прочую сложную технику, обеспечивая 25% машиностроительной продукции Союза.

Плачевное состояние, в котором пребывала в те годы Корея, было связано с полным отсутствием внутренних накоплений. 36-летний период японского колониального господства, разделение полуострова на Южную и Северную Корею, война, огромное количество беженцев, разрушенная промышленность, неудовлетворение элит проводимой в стране политикой привели к военному перевороту, в результате которого к власти пришел Пак Чжон Хи.

Фото: Monthly.chosun.com Пак Чон Хи приносит президентскую присягу. 1972 год

Реформы, которые он провел, обеспечили экспоненциальный рост – в 1990-х Корея вошла в «клуб богатых стран» (ключевые позиции её экспорта теперь занимали корабли, телекоммуникационное оборудование, полупроводники, автомобили), в 2010 г. – стала членом Комитета содействия развитию и перешла из категории «реципиенты» в «доноры» иностранной помощи.

Украина же с 1990-х пробуксовывала в структурных реформах и скатилась по уровню доходов в корейские 70-е. Как мог произойти такой метаморфоз?

В статье «Билет и при нём задачи» показаны причины, по которым Украина стала беднейшей страной в Европе.

Что касается «корейского чуда», ключевую роль сыграли три фактора.

Во-первых, Правительство страны четко следовало своей Стратегии роста, основанной на экспорте, фундаментом которой было развитие промышленности. Для достижения поставленных задействовали мощную систему стимулов.

Во-вторых, получив достаточно большую иностранную помощь, Корея направила часть средств на реализацию национальных планов развития. Только на первом этапе реформ США предоставили $2,6 млрд. экономической и $1,9 млрд. военной помощи. До 1972 г. почти 20% полученных средств (порядка миллиарда долларов) корейцы использовали для импорта инвестиционных товаров, а также услуг, связанных с трансфером технологий. Ресурсы концентрировались на добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и транспорте.

Справедливости ради нужно сказать, что с донорами по этому поводу были некоторые разногласия, поскольку Корея на такие «прожекты» зачастую не получала одобрение. Тем не менее, благодаря усилиям руководства страны, в то время были созданы: кабельная, сталелитейная, станкостроительная, судостроительная отрасли, сыгравшие ключевую роль в экономическом развитии.

Фото: emkorea.co.kr

В третьих, в отсутствии жесткой международной системы экономического регулирования, Правительство Кореи выдвигало ряд требований к инвесторам. Филиалы иностранных корпораций должны были использовать определенную долю местного компонента, т.е. им устанавливали уровень локализации, что способствовало увеличению добавленной стоимости и занятости. Компании, чья деятельность зависела от иностранных компонентов, свои потребности в валюте должны были удовлетворять за счет собственного экспорта. Для бизнеса также были введены «нормативы» по экспорту.

К 1997 г. доля промышленности в ВВП выросла до 24%, а доход на душу населения – до $13,5 тыс. (constant 2010). Но разразившийся азиатский финансовый кризис пошатнул экономику. И тут на помощь пришел МВФ – дал кредит и предложил ввести высокий банковский процент, снять контроль за курсом доллара и ликвидировать дефицит бюджета. По словам Президента Корейского института финансов Хэ Ван Чун, в результате выполнения этих рекомендаций вместо ожидаемых 2% экономического роста Корея получила спад в 5,7%. Чтобы исправить ситуацию Правительство страны вынуждено было принять прямо противоположные меры: снизить банковский процент, увеличить дефицит бюджета, преобразовать финансовую структуру. Благодаря таким решительным действиям финансовый кризис был завершен в 1999 г. Это позволило Кореи досрочно в 2001 г. погасить весь займ МВФ в размере $19,5 млрд. и дальше продолжить самостоятельное плавание.

Мы сегодня в более сложном положении.

Во-первых, в условиях глобальных экономических ограничений Украина не может в полной мере использовать механизмы, которые принесли Кореи успех.

Во-вторых, масштаб иностранной помощи Украине в разы меньше того, что получила Корея, а назначение этой помощи – принципиально иное. С середины 2000 х гг. Комитет содействия развитию усилил акцент на социальные реформы (здравоохранение, образование и проч.), вследствие чего ресурсы доноров мало влияют на развитие промышленности принимающих стран.

Фото: uainfo.org

В третьих, в программных документах, определяющих курс экономического роста Украины, промышленность не рассматривается как локомотив. Её «предали анафеме», отождествляя с «лоббизмом» и «олигархами». Непрофессионализм чиновников и слепое следование руководству внешних консультантов, а не отстаивание национальных интересов, – проблема, которая опасна не менее коррупции.

Если у Кореи на момент кризиса был «запас прочности», который ей обеспечила промышленность, и страна смогла быстро восстановиться, то для Украины минимальные потрясения могут стать фатальными. Ресурсы отечественной индустрии истощены. В Украине осталось немного производителей технологически сложных товаров с высокой добавленной стоимость, которые могут конкурировать на внешних рынках, зарабатывая валюту. По некоторым технологическим направлениям – это одно-два предприятия – носители уникальных компетенций. С ними связано значительное количество смежников. Поскольку 1 рабочее место в промышленности генерирует от 4 до 16 рабочих мест в экономике в зависимости от сложности производства, при падении одного такого производителя эффекта домино – не миновать.

Кто бы ни хотел подняться, лестница начинается с нижней ступеньки

Наиболее динамично растущим сектором украинской экономики в последнее время стал АПК. Однако ключевой проблемой сектора остается критически высокий процент импортной составляющей. Это отражается на эффективности бизнеса и невозможности обеспечить накопление капитала, необходимого для роста. Начало решения этой проблемы положил механизм стимулирования покупки аграриями отечественной сельхозтехники, предложенный Национальным комитетом по промышленному развитию. Благодаря его запуску в 2018 г. 7 тыс. хозяйств приобрели более 17 тыс. единиц техники, в т.ч. тракторов, зерноуборочных комбайнов, автомобилей сельхозназначения, современной почвообрабатывающей и посевной техники, инвестировав в украинскую экономику ₴4,4 млрд.

Этот механизм нивелировал коррупционную составляющую и обеспечил прозрачный процесс распределения бюджетных ассигнований на модернизацию аграрных хозяйств. Практика его реализации доказала, что на второй год государственной поддержки отдача существенно превышает вложенные средства – уплаченные налоги и сборы только машиностроителями значительно превысили ассигнования на компенсацию.

Фото: lozovamachinery.com Демонстрация агротехники украинского производителя

Однако не это главная заслуга программы. Запущенный механизм, с одной стороны, стал стимулом для внутренних капиталовложений, поскольку производители начали осваивать новые технологические процессы, с другой, - сделал сельхозмашиностроение более привлекательным для внешних инвесторов. Западные компании начали локализировать свои производства в Украине, поверив в начинания Правительства и стабильность законодательства, ведь Бюджетным кодексом Украины программа утверждена до 2021 г.

Однако в проекте бюджета на 2020 г. ассигнования на эту программу не предусмотрены !

Показательно, что в 2019 г. Правительство Российской Федерации «ударило» по украинским сельхозмашиностроителям, запретив ввоз их продукции, а в 2020 г. украинское Правительство отменой компенсации «добьет» их окончательно, поставив «в равные конкурентные условия» с иностранными производителями, имеющими доступ к дешевым кредитам и господдержку.

Универсальный механизм компенсации мог быть использован для широкомасштабной модернизации энергетики, транспорта, промышленности, лесного, водного, лифтового, коммунального хозяйства. В Украине созданы Государственный фонд регионального развития, Государственный фонд обращения с радиоактивными отходами, Государственный фонд развития водного хозяйства, Государственный дорожный фонд, Фонд энергоэффективности. Создается Государственный фонд развития лесного хозяйства. Часть средств этих фондов Национальный комитет рекомендовал направить на стимулирование спроса на украинскую продукцию.

В частности, была инициирована программа финансового обеспечения развития производственных мощностей дорожных организаций через механизм частичной компенсации стоимости и процентов по кредитам на приобретение дорожно-строительной техники и оборудования отечественного производства . Разработаны проект постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок направления средств государственного дорожного фонда» и проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающие выделение на реализацию этого механизма 1% фонда. Документы более года рассматривались чиновниками, но так и не были приняты.

Фото: Владислав Мусиенко

В материале "Дорога Президента" обращалось внимание на опыт развитых стран, правительства которых в период кризиса запускали инфраструктурные проекты с целью максимального задействования местных ресурсов, создания новых рабочих мест и «разогрева» бизнеса.

В проекте бюджета на 2020 г. заложено рекордное финансирование строительства дорог – ₴74 млрд.! Эти средства, могли бы дать импульс развитию ряда секторов экономики Украины. Однако из-за отсутствия механизма привлечения отечественных производителей, деньги Фонда, как и в предыдущие годы, будут содействовать инвестиционному развитию не Украины, а других государств .

Ещё одна инициатива Национального комитета – изменение системы публичных закупок и превращение их в мощный инвестиционный инструмент.

Согласно официальному «Отчету сферы публичных закупок за 2018 г.», иностранные участники всё активнее играют на этом поле. Украинские заказчики заключили с ними соглашения о поставках промышленной техники на ₴ 3,7 млрд.; транспортного оборудования – на ₴ 20,1 млрд.; горнодобывающего, строительного, электротехнического, осветительного оборудования – на более, чем на ₴ 1 млрд. «Гран-при» досталось иностранным подрядчикам на строительные работы и текущий ремонт – ₴ 20,7 млрд.

В целом, иностранные поставщики в украинских процедурах закупок получили в 2018 г. ₴ 59,1 млрд. налогоплательщиков Украины. Однако это далеко не вся сумма, которая «ушла» в экономику других стран. Цифра существенно больше, поскольку заказчики приобретают продукция иностранного производства в основном через посредников-резидентов Украины.

Фото: Владислав Мусиенко

Предложенные ещё в 2017 г. Национальным комитетом изменения в Закон о публичных закупках в интересах национальных производителей (подробнее – в материале «Победить на своем поле»), основываются на том, что и Соглашение об ассоциации, (статья 472), и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (статья ІІІ, п. 4 статьи XXI) предусматривают для страны возможность использования мер в интересах собственной безопасности.

В программе действий, представленной новым Правительством, также указано: « Мы осознаем, что следующие несколько лет будут особенно сложными для Украины, учитывая … военный конфликт на части территорий Донецкой и Луганской областей, потерю контроля над территорией Автономной Республики Крым; угрозу продолжения агрессивных действий Российской Федерации (вплоть до прямого военного вторжения) ».

И несмотря на это, изменения в систему публичных закупок в интересах безопасности не вошли в повестку дня. Вместо этого Минэкономики поставил себе цель – повысить эффективность публичных закупок на 20% за счет полной электронизации.

Ориентиры «реформ» в этой сфере четко прослеживаются в Пояснительной записке к недавним «косметическим» изменениям в Закон «О публичных закупках». Разработчики обратили внимание, что невыполнение взятых Украиной международных обязательств по приведению национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС « может привести к негативной реакции со стороны Европейского Союза и повлиять на принятие решения международными партнерами о предоставлении Украине макрофинансовой помощи » .

Пока бизнес «садится на шпагат», чтобы его продукция, произведённая украинцами в Украине, где уплачены налоги, не была вытеснена с внутреннего рынка импортными аналогами, чиновников заботят совершенно другие проблемы. О жидая транш МВФ в размере $6 млрд. на 3 года, Украина в разы больше тратит средств налогоплательщиков на публичные закупки у иностранных поставщиков и импорт, при том, что значительная часть этих средств могла бы пойти в экономику Украины при наличии преференций национальным производителям.

Ещё одна проблема, решение которой позволит повысить эффективность бизнеса и улучшить его привлекательность для инвесторов, – это низкая способность к инновациям ( absorptive capacity ). Чтобы стимулировать разработку и освоение новых товаров, Национальный комитет предложил инструмент государственной помощи промышленным предприятиям. Соответствующий Проект постановления КМУ одобрили на заседании Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, но так его и не запустили .

Фото: EPA/UPG

К сожалению, упомянутые выше и другие механизмы модернизации отраслей экономики для повышения их продуктивности и инвестиционной привлекательности не стали приоритетами деятельности ни прошлого, ни нынешнего Правительства, которое продолжает полагаться на «инвестиционные мантры». В Украину продолжает идти преимущественно спекулятивный капитал, крутящийся на рынках бумаг, который выдают за «инвестиции». Качество инвестиций и их влияние на развитие промышленности – это тема для отдельной профессиональной дискуссии.

Сюрреализм нашей жизни

В Пояснительной записке к Проекту Закона Украины «Про Государственный бюджет Украины на 2020 год» говорится, что в 2020 г. удельный вес ВНОК в структуре ВВП постоянно будет расти . На фоне этого будет происходить «дальнейший переход к экспорту Украиной товаров с высокой добавленной стоимостью» . Мантра о том, что всё «будет расти», вводит общество в мир иллюзий.

Поскольку показатель ВНОК (валовое накопление основного капитала) характеризует вложение средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в производстве , возникает вопрос: за счет чего он будет расти в Украине? Вероятнее всего, за счёт увеличения импорта средств производства ( capital goods ), который уже превышает 40% ВНОК.

В Украине изготовление этой категории товаров машиностроения уже практически уничтожено, а оставшиеся производители в условиях высокой процентной ставки оказались в неравных конкурентных условиях с иностранными компаниями, имеющими дешёвые кредиты.

Среди ключевых факторов будущего развития производственного сектора, в проекте бюджета значится « продолжение процессов создания новых инновационных средних и малых предприятий ». Реальность свидетельствует об обратном! Более 10 лет в Украине доля инновационных предприятий стабильно составляет менее 20%! Из-за отсутствия государственной поддержки, роскошь инновационной деятельности могут себе позволить в основном крупные предприятия, причем за счет собственных средств.

Принятая Верховной Радой Программа деятельности нового Правительства не преследует цели, связанные с модернизацией производственных мощностей. Не ставится задача активизировать технологические инновации в промышленности, а ведь именно это сегодня определяет эффективность экономики.

В то же время педалируется легализация игорного бизнеса и интересы иностранных продюсеров.

На днях парламент проголосовал за закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине». По мнению инициаторов, благодаря этой новелле западные продюсеры, выбирая локацию для съёмок, охотнее отдадут предпочтение Украине.

Фото: kyivcity.gov.ua

Самый цимес, заключается в том, что, если раньше возврат части расходов при производстве фильмов в Украине был предусмотрен и для украинских, и для иностранных субъектов кинематографии, то теперь только для иностранцев. Позволит ли это создать больше рабочих мест в украинском кинематографе или сделает его неконкурентоспособным и вытеснит с внутреннего рынка?

На недавней встрече членов правительства с бизнесом глава Минэкономики Тимофей Милованов сказал: «С одной стороны у нас есть безработица, а с другой - мы слышим, что бизнесу не хватает специалистов». Но проблема не в том, что Украина не готовит нужных бизнесу специалистов, а в том, что специалисты в Украине не имеют достойной перспективы трудоустройства и стабильной заработной платы, что вынуждает их к миграции.

По слова руководителя польского кадрового агентства EWL SA, образ работника-украинца сегодня очень изменился: «Он определенно более профессионален, опытен, требователен, знает о своих потребностях и роли на польском рынке труда, а также рассматривает возможность продолжения своей профессиональной карьеры на Висле в долгосрочной перспективе».

Возвращаясь к уже упомянутой программе компенсации аграриям покупки отечественной сельхозтехники. Её запуск в 2017 г. активизировал спрос, были расширены производства, созданы тысячи новых рабочих мест в машиностроении и смежных отраслях. Сегодняшние беспокойства аграриев относительно земельной реформы и отложенный спрос в ожидании окончательного решения судьбы программы на 2020 г. уже дали свои «результаты» – на рынке началась стагнация. Такая ситуация ведёт к сворачиванию производств, вытеснению украинских компаний с внутреннего рынка иностранными фирмами, банкротству и вынужденной миграции десятков тысяч украинцев в поиске лучшей доли в Польше и другие странах ЕС.

Фото: EPA/UPG

Когда в 2009 г. развитые страны ощутили на себе последствия финансового кризиса, и их правительства срочно начали искать новые рычали роста. Ими оказались … хорошо забытые старые. Принятая в начале 2010 г. стратегия социально-экономического развития «Европа 2020» обозначила цели в вопросах промышленности и инноваций – укрепить производственную базу в Европе и повысить ее конкурентоспособность. Европейская комиссия в документе « К европейскому промышленному ренессансу » дала четкий месседж членам ЕС – увеличить долю промышленности в ВВП с нынешних 15% до 20%. Правительство Германии, чтобы предотвратить тогда падение автопрома, на котором завязано огромное количество смежников, ввело компенсаторы: специальную премию за утилизацию старого и покупку нового автомобиля. Эти меры были направлены на повышение внутреннего спроса.

В Украине сегодня доля промышленности в ВВП упала до 11,5%. Правительству нужно сделать ход – следовать рекомендациям доноров или принять во внимание установки ЕС о необходимости развивать индустрию как основу занятости и роста.