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Гончарук рассчитывает подписать новую программу с МВФ в декабре

Через несколько недель некоторые украинские министры поедут в США в офис МВФ.

Гончарук рассчитывает подписать новую программу с МВФ в декабре
Фото: стопкадр видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в декабре рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом премьер сообщил в своем блоге.

«На этой неделе завершила свою работу миссия МВФ. Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа. К этому моменту у нас будет несколько этапов», - отметил Гончарук.

Он добавил, что через несколько недель некоторые украинские министры поедут в США в офис МВФ для продолжения переговоров.

«Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы», - заявил премьер.

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что переговоры с Международным валютным фондом о новой программе находятся в активной фазе, хотя ранее СМИ сообщали, что миссия покинула Украину без особого результата.

При этом, МВФ начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования и выступила за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около 1,4 миллиарда долларов.

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