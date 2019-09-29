У Зеленского решили дистанцироваться от политического скандала в США

"Это их внутренняя политическая кухня. Мы не будем принимать в этом участие".

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что администрация президента не будет вмешиваться во внутренние дела США.

Об этом он сказал в интервью "ТСН" в связи с публикацией телефонного разговора, в котором президента США Дональд Трамп просил расследовать деятельность сына Джо Байдена в Украине.

"Я бы не сказал, что она там очень сложная, не простая ситуация. Она досталась сегодняшней власти. Не мы ее создали, а мы ее получили в наследство. Для нас это является принципиальной позицией, что администрация президента Зеленского не будет вмешиваться в дела любого государства. Это внутренние дела Соединенных Штатов. Поэтому у нас не было цели каким-то образом, повлиять, развить или не развить... То, что происходит там, это их внутренняя политическая кухня. И мы не будем никаким образом принимать в этом участие", - сказал помощник президента Украины.

Он добавил, что Украина рассчитывает сохранить поддержку обеих основных политических партий США.

"Наша дружба и наша поддержка двухпалатная, она есть, она очень мощная, и я считаю, и уверен, что она такой будет и в дальнейшем", - сказал Ермак.

Напомним, что в конце сентября 2019 года США разгорелся громкий скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося 25 июля 2019 года. В ходе звонка Трамп просил Зеленского об услуге - расследовать деятельность семьи Джо Байдена в Украине. Сотрудники Белого дома пытались скрыть это и поместили стенограмму разговора в особую засекреченную компьютерную систему. Информация о содержании разговора стала публичной благодаря жалобе анонимного информатора.

Из-за разговора с Зеленским Трампу угрожает импичмент.