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Зеленский планирует еще один визит в США

"Мы имеем такие расписание и задачи по подготовке уже официального визита".

Зеленский планирует еще один визит в США
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз посетит США, в этот раз - с официальным визитом.

Об этом он сказал в интервью "ТСН" его помощник Андрей Ермак.

По его словам, во время нью-йоркской встречи Трампа и Зеленского обсуждались вопросы, связанные с этим визитом.

"Эта беседа [запустившая процедуру импичмента Трампа] - часть истории. И уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля - с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике - министр Перри, с украинской стороны... То есть, на сегодняшний день мы имеем такие расписание и задачи по подготовке уже официального визита", - сказал Ермак.

Напомним, что последний раз президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит. 

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