МВД решило купить 13 самолетов Ан-178

Министерство внутренних дел решило купить 13 самолетов Ан-178.

Об этом на киевской выставке "Оружие и безопасность" объявил министр внутренних дел Арсен Аваков после подписания меморандума с ГП "Антонов".

"Это новейшая украинская разработка. Сейчас есть только один летный экземпляр, но мы хотим иметь у себя в эксплуатации. Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета - для Национальной гвардии. И после того, как первые самолеты будут у нас, "Антонов" сможет поставлять самолеты по всему миру", - сказал Аваков.

Он напомнил, что раньше МВД решило купить бывший в эксплуатации Ан-32П, который раньше использовался Кропивницкой летной академией.

В "Антонов" назвали этот контракт историческим. "Это первый шаг со стороны силовиков Украины по государственному заказу на ГП "Антонов". Для нас это очень важно, потому что когда мы общаемся с потенциальными заказчиками из-за границы, первый вопрос от них - заказан ли хоть один самолет силовиками вашей страны", - сказал президент предприятия Дмитрий Донец.

После меморандума должен быть подписан еще контракт на изготовление самолетов.

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.