ГосЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета

Самолет должен иметь срок службы не менее 20 лет.

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П или эквивалентного с ожидаемой стоимостью 500 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно информации, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).

Также самолет должен быть оборудован узлами под монтаж санитарного оборудования для перевозки больных или раненых в количестве 24 человек.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 13 сентября, аукцион должен состояться 21 октября. Срок поставки - до 8 июня 2020 года.

В мае 2019 года Кабинет министров утвердил предоставление госгарантий по кредиту на сумму до 500 млн грн для закупки противопожарного самолета ГосЧС. Погашение кредита планируется до конца 2023 года.

Профильное издание "Крылья" со ссылкой на редактора Militaryaviation.in.ua Дениса Томенчука ранее писало, что ГосЧС купит самолет Ан-32П, произведенный в 1992 году и принадлежащий киевскому заводу "Авиант".

В 2010 году этот борт был передан в эксплуатацию в Кропивницкую летную академию Национального авиационного университета, где на нем обучались экипажи иностранных государств, использующих транспортные самолеты Ан-32. Во время пребывания в Академии на нем проводились все необходимые технические работы для поддержания его состояния. Недавно он был возвращен на аэродром ГП "Антонов" в Гостомеле для подготовки к передаче в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которая входит в Министерство внутренних дел, эксплуатирует 4 самолета Ан-32П.

Напомним, в январе 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал новую закупку тринадцати самолетов для МВД, таких как Ан-74, Ан-32П и Ан-178 украинского производства. Программа будет реализовываться пять лет.

На тот момент речь шла о закупке двух самолетов Ан-74ТК-200, которые будут использоваться для Национальной гвардии, одного самолета Ан-32П, а также 10-ти Ан-178, которые будут использоваться Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.