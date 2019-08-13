В Черновицкой области пьяный тракторист наехал на пятилетнюю девочку

12 августа в селе Драчинцы в Черновицкой области пьяный тракторист наехал на 5-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Черновицкой области.

Установлено, что в тот вечер родители ребенка на собственном приусадебном участке собирали покос сена на прицеп трактора, которым управлял 31-летний сосед. В это время вблизи них играла малолетняя дочь. Предварительно, когда трактор начал ехать, девочка по неизвестным пока причинам оказалась под колесом прицепа.

В результате наезда ребенок получил травму брюшной полости и перелом костей таза. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали. Согласно результатам медицинской проверки, оказалось, что водитель трактора находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, 1 августа в Днепре пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку с пассажирами. После удара маршрутку перевернуло на бок. Сообщалось о более 10 пострадавших, состояние виновника ДТП врачи оценили как тяжелое.