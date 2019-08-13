В среду в Киеве до +32, местами кратковременный дождь

В среду, 14 августа, в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, умеренные дожди, местами существенные дожди, грозы, кое-где град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 25 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, в Прикарпатье до +21 градуса, днем +25…+33 градуса, в Ривненской, Волынской и Львовской областях +18…+25 градусов.

В Карпатах умеренный дождь, местами существенный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +16…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза; ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +27…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +28…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

13 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в районе Одессы и Приморска +22 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.