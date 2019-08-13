В Киеве собираются ликвидировать стихийное кладбище домашних животных под предлогом строительства коллектора

На Русановском кладбище домашних животных в Киеве появилось объявление, в котором говорится о планах начала строительства на этом месте канализационного коллектора.

Об этом сообщает "КиевVласть" со ссылкой на сообщение руководителя приюта для бездомных животных "Сириус"Александры Мезиновой.

К ее сообщению в Фейсбуке посту прикреплено фото объявления с текстом: "В связи со строительством Шлихтеровского канализационного коллектора на данном участке, согласно проекта и распоряжения КГГА от 11.06.2009 г. №668 будет начато строительство железобетонного ствола и колодца. Строительная площадка будет размещена на месте захоронения домашних животных. Уважаемые владельцы захороненных животных, просим вас перезахоронить останки до 10 сентября 2019 г."

Отмечается, что заказчиком строительства выступает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", а исполнителем - генподрядчик ООО "Навигаторспецстрой".

Владельцы могил домашних питомцев возмущены предложением самостоятельно произвести перезахоронение.

"И вот вопрос. Кладбища до сих пор нет, перезахоронить некуда. И что значит перезахоронить? Процедуру полуразложившегося трупа или кости с шерстью, выделяющие трупный яд, как вообще себе представляет город? Перезахоронение не специалистами, обычными людьми? Я уже не говорю о моральных аспектах этого всего... Прошу руководство города и Госпродпотребслужбу пояснить нам, простым смертным, как нам быть в такой сложившейся дикой ситуации", - написала Мезинова.

Напомним, в начале года сообщалось, что власти выделили 2 млн гривен на обустройство кладбища для животных в Деснянском районе столицы.

Городское кладбище для домашних животных планировали создать в Деснянском районе Киева еще в 2008 году. Однако открыть его не смогли из-за отсутствия средств на окончание строительства.

В 2009 году главное управление ритуальных услуг КГГА получило разрешение на кремацию животных на Байковом кладбище.