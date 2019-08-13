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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве 18-летний парень ранил таксиста с ножом и ограбил его

Нападавший задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве 18-летний парень ранил таксиста с ножом и ограбил его

В Киеве в ночь на 13 августа произошло нападение на водителя такси.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Небитов в Фейсбуке.

Как выяснилось, в Святошинском районе 18-летний парень попросил таксиста отвезти его домой в село Вышгородского района. Он рассказал, что денег у него нет, но за него рассчитаются по приезду родители.

"Водителю стало жаль парня и он согласился. Далее по дороге они общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Нападающий забрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места происшествия. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию", - сообщил Небитов.

Правоохранители были подняты по тревоге и вскоре задержали подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по татьям Уголовного кодекса "покушение на умышленное убийство" и "разбой".

Напомним, ранее в Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы.

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