В Киеве в ночь на 13 августа произошло нападение на водителя такси.
Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Небитов в Фейсбуке.
Как выяснилось, в Святошинском районе 18-летний парень попросил таксиста отвезти его домой в село Вышгородского района. Он рассказал, что денег у него нет, но за него рассчитаются по приезду родители.
"Водителю стало жаль парня и он согласился. Далее по дороге они общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Нападающий забрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места происшествия. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию", - сообщил Небитов.
Правоохранители были подняты по тревоге и вскоре задержали подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по татьям Уголовного кодекса "покушение на умышленное убийство" и "разбой".
Напомним, ранее в Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы.