С начала суток боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано восемь обстрелов: вблизи Пищевика - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Широкино - с применением ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Павлополя - из стрелкового оружия; вблизи Талаковки - из стрелкового оружия; в районе Пески - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" украинские позиции были обстреляны дважды: вблизи Зайцево - из снайперского оружия; неподалеку Майорского - с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня - неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, ранее во время рабочей поездки в Донецкую область начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак представил личному составу новоназначенного командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.