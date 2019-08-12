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ГлавнаяОбществоВойна

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Ранен один военнослужащий ВСУ.

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В течение суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела: вблизи Пищевика со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Широкино из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции военных возле Зайцево - из снайперского оружия.

Напомним, в субботу на Донбассе число обстрелов увеличилось до 13, один боец был ранен, еще один погиб.

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