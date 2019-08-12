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На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток боевики совершили два обстрела.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В понедельник, 12 августа, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 2 прицельных обстрела. Об этом на ежедневном брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сегодня утром с направления от села Верхнешироковское оккупанты обстреливали защитников вблизи Пищевика из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 10:30 был зафиксирован снайперский огонь в районе Зайцево.

"В результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами наших позиций, с начала текущих суток получил ранения один наш защитник", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, накануне в зоне ООС было зафиксировано 8 обстрелов, получил ранения украинский военный.

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