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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Днестре четверо людей едва не погибли при купании на надувном матрасе

Посреди реки матрас неожиданно начал спускать.

В Хмельницкой области спасатели ГосЧС достали из воды 4 человек, которые едва не утонули в Днестре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Инцидент произошел вечером 11 августа в селе Рудковцы. О случившемся спасателям сообщили свидетели происшествия: на середине реки надувной матрас внезапно начал спускать воздух. Из-за быстрого течения люди не могли сами добраться до берега.

Водолазно-спасательное подразделение ГосЧС достало на воды и доставило невредимыми на берег отдыхающих, никто из них не пострадал.

В пресс-служба ГосЧС напомнили, что с начала августа на воде погибли 30 человек. Спасатели просят граждан соблюдать правила поведения на воде: не купаться и особенно не нырять в неизвестных водоемах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать на большую глубину, если вы не уверены в своих силах.

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