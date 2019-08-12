Мир меняется, оставаясь прежним

Мир меняется. На самом деле, оставаясь прежним. В основном, непредсказуемым. Мог ли кто-либо из нас 5 лет тому назад представить себе, как Петр Алексеевич приведет нас к тому, что мы поставим своим следующим президентом далекого от политики молодого человека без опыта государственного управления…

Это произошло. И в этом, как ни странно, наша надежда. Не в молодом президенте и его президентской рати. Надежда – в нас, сумевших провести свой третий протестный Майдан бескровно и вполне цивилизованно: на избирательных участках.

Знаем ли мы наше будущее? Нет, не знаем. Но мы уже знаем наше прошлое. Советское, где была запрещена культура сомнений. И недавнее, эпохи президенства Ющенко, прошлое культуры страданий. Мы продолжаем жить в культуре надругательства над законом и логических несуразностей. Определив себя гражданами парламентского государства, мы спокойно продолжаем жить в ситуации верховенства власти президентской. Из самого богатого, самого эффективного острова тоталитарной империи мы превратили себя в самую бедную страну Европы.

Когда многие мои лагерные товарищи пошли в публичную политику, в представительскую и исполнительную власть, захлёбываясь от счастья государственной независимости, я, напрягаясь от плохих предчувствий, давал печальные, предостерегающие интервью, писал и говорил о нерешаемых социальных проблемах.

Да, мы потеряли почти три десятилетия. Подняв своими ресурсами Турцию и Польшу, мы упали в государственный маргиналитет. Совсем не из-за отсутствия обильных месторождений нефти. Из-за продолжения и усиления прежней советской коррупции. И, позволю себе такое, из-за нарастающей безнаказанности зла. Кстати, продолжающейся и сегодня.

Любить власть и слепо доверять ей опасно. И – противоестественно, как и предаваться зоофилии. Лучшее, что мы можем предложить ей, это подозрение. Мы обязаны подозревать её, постоянно задавать ей неприятные вопросы, угрожать переизбранием. А ещё мы обязаны анализировать в рамках криминального закона недавнее поведение Петра Порошенко, Андрея Парубия и иже с ними. Именно это будет наилучшим, запоминающимся уроком для нынешней власти. И для всех нас, украинским граждан, медленно и трудно постигающих основы и инструменты демократии.

Мне многое не нравится в моей стране и сегодня. Плохая, неумная кадровая политика, оскорбительное отталкивание экспертного сообщества, привычное для многих наших партийных и прочих активистов приспособленчество, лихорадочная имитация борьбы с коррупцией прежних столпов и участников коррупционных деяний…

И всё-таки смею процитировать поэта: печаль моя светла! Отчётливо понимая, что многие из тех, кто сегодня пришел и приходит к власти неумны, порочны и плохо воспитаны, я наконец, увидел свет в конце нашего унылого украинского туннеля. Надеюсь, те, кого мы сегодня привели к власти, понимают: мы уже научились процедуре цивилизованных протестов.